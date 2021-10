1ª etapa de la Itzulia 2020: Eibar - Arrate

La Itzulia 2020 se estrena con una etapa de apenas 160 kilómetros, la más corta de la presente edición. «Se ha intentado hacer una etapa lo menos dura posible, pero todos conocemos Euskadi y, de forma inevitable, hay subidas» -destaca Roberto Laiseka.

El director técnico de la Vuelta al País Vasco pasa a destacar las claves de esta primera etapa que unirá Eibar y Arrate. «Pasaremos tres puertos de tercera y uno de segunda, con el remate de Usartza. Terminamos en Arrate y decir que no es una etapa dura... pero no queremos que se rompa la carrera el primer día. Pensamos que la subida a Arrate actualmente está al alcance de un buen número de corredores. Espero que haya un grupo de entre 40 y 50 ciclistas disputando la primera etapa. No decidirá la carrera y quizá no hace falta llegar al cien por cien, pero el que quiera aspirar a ganar la Itzulia ya tiene que llegar delante. Ningún corredor se puede relajar, porque la carrera se hará dura», analiza.

Por su parte, Julián Eraso, director general de la Itzulia, considera que «hará poca escabechina, pero el que no esté en Arrate no estará en Bilbao».