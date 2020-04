Vuelta al País Vasco Itzulia 2020: Si no hay bicicletas en Eibar, ¿dónde las va a haber? Así estaba Eibar el año pasado con la Itzulia. Así debería de haber estado hoy, pero... / MICHELENA La Itzulia debía arrancar hoy en la ciudad armera, pero no se podrá disputar este año y se recuperarán las mismas etapas en 2021 I. I. san sebastián. Lunes, 6 abril 2020, 08:05

Si no hay bicicletas en Eibar, ¿dónde las va a haber? Hoy debería empezar la Vuelta al País Vasco en la plaza Unzaga. Y el aficionado sueña no ya con ver a los profesionales, no pide tanto, se conformaría con coger una vieja GAC, una Orbea, una BH, y poder ir a Elgoibar y vuelta. Como aquel hito fundacional del ciclismo eibarrés ahora hace 110 años. Aquella Eibar-Elgoibar-Eibar de 1910 que hoy parece toda una aventura porque no se puede salir de casa. Todo lo más, bajar al garaje y mirar la bici.

No llegará la primera etapa de la Itzulia a Arrate. La montaña sagrada de los Loroño, Barrutia, Bahamontes, Poulidor, Ocaña, Galdos, Indurain, Contador, Valverde... Las casas de ropa ciclista confeccionan mascarillas estos días. Como las armerías de Eibar se convirtieron en fábricas de bicicletas el siglo pasado.

De Eibar siempre se sale. Se sale al mundo a vender bicis y saldrá la Vuelta al País Vasco, pero no será hoy. Será el año que viene, porque este no habrá Itzulia y la organización quiere que en 2021 se haga el recorrido previsto para esta semana, entre Eibar y Bilbao, con etapas en Ibardin y Errenteria.

La organización ha solicitado formalmente a la UCI nuevas fechas para correr en este 2020, pero da por hecho que la carrera está perdida. La Itzulia asume que recuperar seis días, con el Giro, los cuatro monumentos suspendidos y el Tour (siguente carrera en aplazarse) con preferencia para tener hueco, es imposible y que habrá que esperar un año para volver a la carretera. Ahora mismo, para Organizaciones Ciclistas Euskadi la mayor incógnita es saber si se podrá correr la Clásica de San Sebastián el 25 de julio, lo que no está nada claro.

No podrán los aficionados que ya han doblado los 40 años peregrinar a Ibardin, a revivir aquellos duelos que construyeron su pasión por el ciclismo. Kelly, Gorospe, Laguía, Chiappucci y demás artistas de la cima beratarra, corta pero suave, ideal por tanto para el talento, más que para la fuerza. De ahí su espectacularidad. Ese mismo día, antes, la estela de Oteiza en la cima mágica de Agiña, con sus cromlechs y dólmenes, se quedará sin ver subir la carrera desde Oiartzun, antes de bajar a Lesaka.

Luis Otaño no podrá salir a ver a los corredores de ahora el jueves. Regresaba la Vuelta al País Vasco a su Errenteria 27 años después y él, que llegó a correr con Fausto Coppi, tendrá que esperar. No importa, está joven.

Y el gran ensayo para el Tour de Francia de 2023, la llegada de la Itzulia a Bilbao, tampoco podrá ser. A ver si puede ser esa salida de la ronda francesa, con todo patas arriba como está.

Eibar-Arrate, Amurrio-Santa María del Yermo (Llodio), Vitoria- Ibardin, Bera-Errenteria, Errenteria-Sestao y Bilbao-Bilbao era el plan para esta semana, desde hoy hasta el sábado. Con los mejores del mundo. El menú habitual de cada año. Algo inalcanzable ahora. Hoy, el aficionado pagaría por poder darse un paseíto de Eibar a Elgoibar. Solo un paseíto, nada más.