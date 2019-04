«Mi victoria más importante» Sábado, 13 abril 2019, 11:08

«Nuestro plan era defender el maillot de Schachmann, pero teníamos que seguir el curso de la etapa y sus circunstancias. Me siento muy bien por cómo han salido las cosas. Haber llegado el primero me llena de orgullo. Me veo capaz de mantener el maillot porque tenemos un equipo fuerte y lo hemos demostrado. En la última etapa lo vamos a dar todo, aunque sabemos que será una carrera rápida en la que todos van a querer ir a por nosotros. Iremos a defender el maillot y haremos todo lo posible para conseguirlo. Se podría decir que es la victoria más importante de mi carrera porque es la primera que consigo a nivel WorldTour. Además, que sea la etapa reina de esta vuelta le da mayor importancia al triunfo».