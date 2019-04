Vuelta al País Vasco Schachmann:«La etapa no entraba en mis planes, no sé ni cómo lo he hecho» Maximilian Schachmann en plena subida a La Antigua. / Karlis «Para mí ganar aquí es increíble, es mi primera Itzulia. Quiero dar las gracias a los aficionados porque me han ayudado mucho en la subida» AGENCIAS Lunes, 8 abril 2019, 18:38

El alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), primer líder de la Itzulia, se ha mostrado «sorprendido por una victoria que no esperaba» en la crono de Zumarraga, en la que se ha impuesto a todos los favoritos y ha tenido el honor de estrenar el maillot amarillo.

«La etapa no me encajaba, no esperaba este resultado, por lo que no quise arriesgar, pero al final de la subida vi que iba muy bien y que tenía opciones. Arriesgué y todo salió perfecto, no se ni cómo lo he hecho», ha afirmado.

Schachmann, corredor berlinés de 25 años, no esperaba ganar, pero ha aprovechado su excelente subida a La Antigua para darse cuenta de que la victoria era posible y de esta manera ha logrado estrenarse en la ronda vasca.

«Para mí ganar aquí es increíble, es mi primera Itzulia y hasta he podido comprobar que los paisajes son muy bonitos, aunque llueve mucho. Además quiero dar las gracias a los aficionados porque me han ayudado mucho en la subida», ha señalado.

El alemán ha sido de los pocos ciclistas que no han cambiado la bicicleta para afrontar los últimos kilómetros, decisión que ha tomado en contra de los planes iniciales. «No he cambiado la bici. Planeamos cambiar pero la carretera no estaba tan mojada y decidí seguir con la bici de crono, y acerté», ha argumentado.

Ante la segunda etapa, sus opciones en la general son una incógnita, pero el ciclista alemán opta por el optimismo. «No sé qué se puede esperar de mi a partir de ahora, es una buena pregunta. Hasta yo estoy sorprendido. Tenemos buen equipo y espero que lo mejor esté por venir», ha dicho.