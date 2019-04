Vuelta al País Vasco Schachmann: «Me enfrento a los mejores escaladores, pero lucharé por ganar» Schachmann en el podio. / Michelena El líder de la Vuelta al País Vasco 2019 se libró de la caída que a falta de 6 kilómetros de meta EL DIARIO VASCO Miércoles, 10 abril 2019, 19:51

El alemán Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe), ganador de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2019, se mostró prudente sobre sus opciones de triunfo final, ya que se va a enfrentar en las últimas etapas «a los mejores escaladores del mundo», lo que no será obstáculo «para pelear por el maillot amarillo» de la ronda vasca.

«No sé si voy a poder terminar de amarillo el próximo sábado. La verdad es que en los dos últimos días me he encontrado muy bien, pero me tengo que enfrentar a los mejores escaladores del mundo. De todas formas el equipo está fuerte y pelearé por ello».

El líder de la Itzulia se libró de la caída que a falta de 6 kilómetros de meta eliminó a un buen número de favoritos, como el británico Geraint Thomas (Sky), el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck) y el español Enric Mas (Deceuninck). «No he visto la caída, pero la he escuchado. Yo iba protegido por un compañero, rodábamos entre los 10 primeros y por suerte la hemos evitado. Espero que no haya lesiones en ningún corredor».