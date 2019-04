«La general ya está imposible» Sábado, 13 abril 2019, 11:08

«La general ya está imposible, habrá que luchar por el triunfo de etapa. Estoy contento. La etapa ha sido durísima, pero he estado con los mejores. Hemos ido a mil por hora todo el día. No puedo pedir más al equipo. Hemos estado en todos los cortes, pero luego daba igual porque yo no era el mejor para la subida».