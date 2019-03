Vuelta al País Vasco 2ª etapa de la Vuelta al País Vasco 2019: Zumarraga - Gorraiz La primera etapa en línea de la Vuelta al País Vasco, de 149,5 km, unirá Zumarraga y Gorraiz DV Lunes, 11 marzo 2019, 10:33

El excorredor Pedro Horrillo adelanta que «tiene dos partes claras, la primera de Zumarraga a Pamplona, con el paso por Atagoiti, que no puntúa, Olaberria y Lizarrusti. Un terreno pestoso, como decimos los ciclistas, que dará vida a los ciclistas. Tras el paso por el centro de Pamplona, nos metemos en el Valle de Egüés, en una zona quebrada y con pistas de tierra prensada y cemento. Si alguien va hoy, igual se asusta porque está llena de piedras, pero se va a limpiar y está en buenas condiciones. Tiene 4.800 metros de grava y 4.100 de cemento. No son duros, pero hay estrechamientos por lo que importa la colocación».

Horrillo explica que «el sterrato se incluyó a petición del alcalde de Sarriguren y se probó con éxito en la Vuelta a Navarra de aficionados del año pasado. De la propuesta inicial se han pulido cosas, he retirado algún tramo por seguridad. No será un sterrato peligroso. La meta es en subida, unos 800 metros al 5-6%, en un circuito al que se darán dos vueltas. En la primera, no se pasa por meta pero se ve, así que los corredores sabrán cómo es el final».