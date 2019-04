Vuelta al País Vasco Alaphilippe: «Mi idea era ganar una etapa, no la general» «No esperaba ganar necesariamente esta etapa, pero era una posibilidad, estaba motivado y lo tenía que intentar», ha señalado el ganador de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2019 IKER MENDIA Martes, 9 abril 2019, 19:22

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), ganador en Gorraiz, ha señalado al terminar la etapa que su idea en la Vuelta al País Vasco 2019 era ganar una etapa, no la general, aunque si el día a día lo permite se siente «preparado» para luchar por el maillot amarillo. «No esperaba ganar necesariamente esta etapa, pero era una posibilidad, estaba motivado y lo tenía que intentar. Por suerte todo ha salido perfecto. Ese tipo de llegada en subida me gusta, por lo que me he mantenido concentrado. He tenido un pinchazo y he cambiado de bicicleta dos veces, un compañero me ha tenido que dejar la suya, pero he recuperado y he lanzado el ataque definitivo en el momento oportuno».

Alaphilippe se ha referido al duelo que ha mantenido con el belga del Lotto Soudal Bjorg Lambrecht, quien ha atacado con decisión en la última subida, lo que le ha obligado al francés a emplearse a fondo. «El Lotto ha tensado en el último tramo y le he tenido que controlar porque me seguía la rueda y he visto sus intenciones. Él ha ido muy fuerte, pero he guardado fuerzas para el momento clave, me he puesto a la derecha, he atacado y todo ha salido como tenía que salir».

El vencedor de la Strade Bianche y Milán San Remo ha terminado la etapa de la Vuelta al País Vasco 2019 «encantado» con los tramos de pistas de tierra, en total 8 kilómetros de los 149 kilómetros del recorrido. «Me ha gustado bastante, es una carretera que hace que la carrera sea nerviosa, tienes que ir muy atento y te tienes que colocar bien si quieres luchar por la general. Se produce movimiento en el pelotón . Antes del primer tramo ha habido un corte en el grupo, y eso ha producido nervios y ha endurecido la carrera. Eso me gusta».

Segundo en la general de la Itzulia, a 5 segundos del alemán Maximilian Schachmann, el ciclista francés se siente preparado para llegar al maillot amarillo el sábado en Eibar, aunque no sea el objetivo que le trajo a la Itzulia. «Estoy preparado para luchar por el maillot amarillo, pero queda mucho. Siempre digo que hay que ir día a día».

Como prueba de sus intenciones, Alaphilippe no ha entrado a disputar las bonificaciones en los esprints intermedios, a diferencia del líder. «Yo me he encontrado en el tramo final y no me he dispersado en los esprints intermedios. Mi objetivo aquí era ganar una etapa, no la general. Si hubiera bonificado el mensaje sería que mi objetivo es la general, y tampoco es esa la idea».

Respecto a la llegada de este miércoles en Estíbaliz (Álava) con final en repecho, Alaphilippe no ha sentido la menor preocupación. «No he mirado la etapa», aseguró.